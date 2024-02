JD1TV: Idoso sofre queimaduras de 1° e 2° grau em incêndio no Nova Campo Grande

Idoso, que não teve a identificação revelada, sofreu queimaduras de 1° e 2° grau durante um incêndio em uma residência, na Vila Nova Campo Grande, no final da manhã desta sexta-feira (9).

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que a vítima estava no imóvel, quando houve um vazamento de gás e ele tentou cortar a mangueira do botijão.

A situação ocasionou o início das chamas, já que ele estaria preparando o almoço no fogão. Com o acidente doméstico, a vítima sofreu queimaduras em praticamente todas as partes do corpo.

Ele foi atendido inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, mas uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deu continuidade aos atendimentos e encaminhou a vítima para a Santa Casa. O incêndio foi rapidamente controlado no imóvel.

Ainda não há informações se o incêndio comprometeu a estrutura da residência.

* Vídeo cedido por Wesley Ortiz, do TopMidiaNews

