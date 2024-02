JD1TV: Incêndio atinge subestação de energia em Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções atingiu a subestação de energia, no Jardim Paulista, em Campo Grande na madrugada desta segunda-feira (5) e assustou a população que mora próxima ao local.

Diversos bairros ficaram afetados com a falta de luz justamente pelo ocorrido na subestação. Ainda não há um número certo de regiões prejudicadas.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a Energisa e aguarda o retorno da nota, que deve conter mais detalhes sobre o caso.

Imagens que estão circulando nas redes sociais mostram a dimensão do incêndio que quase se tornou uma tragédia para a cidade. A fumaça era vista de bairros mais longes e os postes alternaram picos de energia.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio durante as primeiras horas da madrugada.

Ainda não há informações detalhadas sobre o que poderia ter colaborado para o incêndio.

