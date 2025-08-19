JD1TV: Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Campo Grande

A área de mata localizada na região da Associação Nipo Brasileira, preservada pelo grupo há 50 anos, pegou fogo durante o começo da tarde desta terça-feira (19), em Campo Grande.
O incêndio, de grandes proporções, começou às margens da Avenida Ministro João Arinos e se espalhou rapidamente, por conta do tempo seco, calor e da ventania que atinge a cidade desde as primeiras horas da manhã de hoje.
Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e atuam na região para tentar conter as chamas, que continuam atingindo a região e se alastrando.
A fumaça pode ser vista de longe, por conta do volume de área queimada, assustando a população.
