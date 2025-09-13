JD1TV: Incêndio em mata do Parque dos Poderes assusta e mobiliza Bombeiros

Luiz Vinicius e Taynara Menezes atualizado em 13/09/2025 às 18h23

Incêndio em uma mata do Parque dos Poderes, em Campo Grande, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no final da tarde deste sábado (13).

Imagens enviadas ao JD1, por leitores, mostram a dimensão das chamas que assustaram quem passava pela região, próxima a Governadoria do Estado.

O clima quente seco com a umidade baixa colaboram diretamente para a propagação dos incêndios, principalmente os florestais, mas há a possibilidade de ser criminoso.

A princípio, os militares do Corpo de Bombeiros, conseguiram conter o foco de incêndio, mas devem ficar no local para evitar novos focos.

