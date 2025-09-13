Menu
JD1TV: Incêndio em mata do Parque dos Poderes assusta e mobiliza Bombeiros

Tempo seco, umidade baixa e clima quente colaboram para os focos

13 setembro 2025 - 18h23Luiz Vinicius e Taynara Menezes    atualizado em 13/09/2025 às 18h23
Incêndio foi combatido pelo Corpo de BombeirosIncêndio foi combatido pelo Corpo de Bombeiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Incêndio em uma mata do Parque dos Poderes, em Campo Grande, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no final da tarde deste sábado (13).

Imagens enviadas ao JD1, por leitores, mostram a dimensão das chamas que assustaram quem passava pela região, próxima a Governadoria do Estado.

O clima quente seco com a umidade baixa colaboram diretamente para a propagação dos incêndios, principalmente os florestais, mas há a possibilidade de ser criminoso.

A princípio, os militares do Corpo de Bombeiros, conseguiram conter o foco de incêndio, mas devem ficar no local para evitar novos focos.

 

