JD1TV: Jaguatirica Ã© flagrada em cima de telhado "admirando pÃ´r do sol" na Capital

Uma jaguatirica foi resgatada na tarde dessa terça-feira (12), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Imagens feitas por uma moradora mostram o animal em cima do telhado de uma casa, contemplando o pôr do sol.

Segundo moradores da região, a primeira aparição do animal foi na tarde de segunda-feira (11), mas só ontem foi resgatado pela PMA (Polícia Militar Ambiental). Segundo os agentes, o animal se trata de uma jaguatirica macho e adulta. O felino pesa em torno de 11 kg e mede 81 cm.

A PMA realizou a captura do animal que estava dentro de tubos de PVC.

Com apoio do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), foram administrados dardos tranquilizantes para assegurar a segurança do animal e da equipe.

A Jaguatirica foi avaliada com bom estado de saúde e foi encaminhada para o CRAS, onde está recebendo os cuidados necessários para o bem-estar e a reintrodução para o habitat natural. Veja:

Vale ressaltar que a PMA orienta a população que ao identificar a presença de um animal silvestre, principalmente em áreas urbanas, estes devem acionadar a polícia com as informações e o pedido de resgate, pelo número (67) 3314-4920.

*Com informações do portal g1.

