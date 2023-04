JD1TV: Jiboia é flagrada atravessando avenida próximo a UFMS na Capital

Uma jiboia foi flagrada atravessando a Avenida Senador Filinto Muller na manhã desta segunda-feira (24), na Capital. Um policial militar que passava pelo local ajudou o animal a retornar para a área de preservação ambiental da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Nas imagens é possível ver que o militar se aproxima do animal e, com ajuda de um galho, da uma "forcinha" para que ela termine a travessia.

Conforme o policial de trânsito, que já foi da Polícia Militar Ambiental (PMA), o auxilio evitou que a cobra fosse atropelada, já que a via é movimentada. Assista:

Resgate

Em caso de animais silvestres encontrados, a PMA deve ser acionada imediatamente para o animal ser capturado de forma segura, pelo número de telefone 190.

