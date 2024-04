JD1TV: Jovem é resgatada após cair em córrego da Avenida Ernesto Geisel na Capital

Equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados no início da tarde desta terça-feira (30), em Campo Grande, para resgatar uma jovem, de 18 anos, que caiu no córrego da Avenida Ernesto Geisel, no cruzamento com a rua João Rosa Pires, no Bairro Amambai, na Capital.

Segundo as primeiras informações apuradas pela reportagem do JD1, testemunhas que passavam pelo local no momento da queda da jovem, relataram que antes dela cair estava falando no telefone.

Devido à altura, um caminhão guincho do Corpo de Bombeiros precisou ir até o local para ajudar da retirada da jovem. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local para ajudar a controlar o trânsito na região. Foi preciso interditar parte da via para o resgate.

A jovem foi socorrida com dores na região das pernas e quadril. Ela foi encaminhada para a Santa Casa, consciente e orientada. Veja:

