JD1TV: Kwid capota após ser atingido por outro carro no centro de Campo Grande

Um acidente de trânsito com dois veículos, na manhã desta segunda-feira (3), terminou com o capotamento de um Renault Kwid no cruzamento das ruas Eduardo Santos Pereira e 13 de Junho, região central de Campo Grande.

Não houve vítimas graves, mas uma idosa, que não teve a idade revelada e que estava no veículo capotado, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com dor no tórax.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o Kwid estaria trafegando pela rua 13 de junho e ao passar pelo cruzamento, foi atingido pelo Fiat Siena, que vinha pela Eduardo Santos Pereira.

Para a reportagem, o motorista do Siena explicou que quando viu a aproximação do veículo, não conseguiu parar e desviar, provocando a colisão e o capotamento do outro carro.

As vítimas que estavam no Kwid ficaram retidas, mas foram estabilizadas e retiradas pelos militares.

Os dois condutores são habilitados e o veículo capotado ficou bastante danificado com o acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também