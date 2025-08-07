Menu
JD1TV: Livre, leve e solto, porco-espinho encanta motoristas em avenida da Capital

"Eu ia passar perto", disse um popular que percebeu a presença do animal e freou a passada para não se assustar e ser atingido por um dos espinhos

07 agosto 2025 - 14h35Luiz Vinicius
Animal estava serelepe pela avenidaAnimal estava serelepe pela avenida   (Reprodução/Instagram/@passeandoemcampogrande)

Tudo parecia ser uma noite tranquila para alguns campo-grandenses, exceto para um motorista e uma passageira que se depararam com o caminhar de um porco-espinho, que transitava livre, leve e solto pela Avenida Costa e Silva.

O episódio aconteceu na noite desta quarta-feira (6) e foi registrado pela passageira do veículo de passeio e divulgado nas redes sociais pela página @passeandoemcampogrande.

A presença do animal encantou tanto o homem, quanto a mulher. O condutor até para o veículo para que a moça pudesse registrar o momento - talvez para eles, raro.

E até quem estava distraído, se recompôs para apreciar a presença do animal. "E eu ia passar perto", disse um popular que estava na calçada e percebeu a reação do porco-espinho ao notar a presença humana.

Porém, tudo não passou de apenas um leve susto, que foi substituído pelo "que bonitinho" de quem filmava. Fofo, né?!

Curiosidade - Os porcos-espinhos são mamíferos roedores que vivem no ambiente terrestre e possuem o corpo recoberto por pelos modificados extremamente duros, os quais são chamados popularmente de espinhos. Essas estruturas funcionam como uma proteção contra predadores, sendo capazes de penetrar facilmente na pele daqueles que as tocam.

Diferentemente do que muitos pensam, os espinhos dos porcos-espinhos não possuem toxinas. Outro ponto que merece esclarecimento é o fato de que os porcos-espinhos não são capazes de lançar seus espinhos contra aqueles que os ameaçam. Na realidade, os espinhos são presos frouxamente ao corpo do animal, portanto, ao serem tocados, eles se soltam com facilidade, prendendo-se no corpo daquele que tocou o porco-espinho.

