JD1TV: Loja da Gazin fica totalmente destruída após incêndio em Corumbá

A loja da Gazin, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, sofreu perda total e ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio na madrugada desta quinta-feira, dia 23 de outubro.

O incidente aconteceu na rua Frei Mariano, por volta das 3h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para a contenção das chamas.

As equipes contaram com apoio da empresa Unipav e alguns caminhões pipas para controlar as chamas que se concentravam no interior da loja. Ao todo, foram utilizados 42 mil litros de água no combate ao incêndio.

As equipes seguem no local na fase de rescaldo, pois ainda há focos residuais, mas sem forças para se alastrar pelo espaço novamente.

Ainda não há informações do que pode ter provocado o incêndio, que destruiu completamente a loja de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e outros mostruários.

