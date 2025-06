JD1TV: Meteoro da paixão? Luzes no céu intrigam campo-grandenses

Entre brincadeiras e dúvidas, o céu campo-grandense foi atração na noite desta sexta-feira (20) em razão de um fenômeno passar e ser flagrado pelas mais variadas lentes de populares.

Enquanto alguns brincavam de ser mísseis aleatórios, outros engajavam a ideia de ser um meteoro, mas ao que tudo indica, trata-se de um lixo espacial.

Mas o que seria isso?

Lixo espacial refere-se a objetos criados pelo homem que orbitam a Terra e não têm mais utilidade, como satélites desativados, restos de foguetes e fragmentos de colisões.

Esses detritos podem causar riscos, como colisões com satélites ativos e até mesmo com a Estação Espacial Internacional, além de possíveis quedas na Terra.