JD1TV: Mobilidade urbana ainda é desafio para pessoas com deficiência em Campo Grande

Mesmo com melhorias pontuais, como a revitalização da Rua 14 de Julho pelo programa Reviva Centro, a acessibilidade em Campo Grande continua sendo um desafio diário para muitas pessoas com deficiência, como afirma Ana Serpa, que é cadeirante.

Falta de rampas, calçadas danificadas e transporte público sem manutenção adequada dificultam a mobilidade e comprometem a autonomia de quem depende de estruturas acessíveis para se locomover com segurança e dignidade.

Ana, moradora do Bairro São Francisco, relatou que o Centro da cidade de fato avançou, principalmente por ter contado com a participação ativa de pessoas com deficiência no projeto de reestruturação.

“Nada sobre nós sem nós. A acessibilidade precisa ser pensada por quem vive a realidade. Um degrau, para quem está numa cadeira de rodas, é uma barreira gigante”, afirmou.

No entanto, segundo ela, o restante da cidade está longe do ideal. “O São Francisco é um bairro antigo, e para chegar até o ponto de ônibus, por exemplo, não tem nem guia rebaixada. É uma luta. A gente ainda anda no asfalto, desviando dos carros, colocando a vida em risco.”

Quando questionada sobre o apoio da gestão municipal, Ana foi direta: “Infelizmente, a gente não tem conseguido ser ouvido. Nem a prefeita nos atende para tratar das nossas demandas.”

