JD1TV: Momento 'fofura' de araras é registrado por câmeras na BR-163, em Campo Grande

Uma câmera da CCR MSVia, instalada na altura do km 452 da BR-163, em Campo Grande, flagrou duas araras-canindé em um ‘momento fofo’, durante a terça-feira (26).

As araras foram vistas no galho de uma árvore, às margens da rodovia, e acabaram sendo registradas pelo aparato tecnológico da Concessionária, chamando a atenção da equipe responsável pelo monitoramento.

O Centro de Controle Operacional da CCR MSVia monitora a rodovia à distância por meio de 477 câmeras em Circuito Fechado de TV. Os equipamentos são movimentados à distância, girando 360°, com movimento vertical e zoom, o que permite rastrear a rodovia a distâncias de até 2 quilômetros em cada sentido de tráfego.

As câmeras são capazes de cobrir os 845,4 quilômetros de extensão da BR-163/MS, 24 horas por dia, permitindo mais agilidade nos atendimentos, além de proporcionar mais segurança aos usuários.

Assista ao vídeo divulgado pela CCR MSVia:

