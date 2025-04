JD1TV: Moradores da Chácara dos Poderes ficam 'ilhados' após rua desmoronar

Os moradores e trabalhadores que passam pelo trecho da rua Estrada Né Um, entre a Av. Desembargador Leão Neto do Carmo e Estrada Né Três ficaram ‘ilhados’ na manhã desta sexta-feira (25), em razão do desabamento de parte da via na região da Chácara dos Poderes.



Conforme dados da Defesa Civil, o volume de precipitação na quinta-feira (24), superou os 68 milímetros, provocando estragos em diversas regiões da cidade. De acordo com o Cemtec, foram 88 milímetros. Enquanto uma valeta de 1,30 m se abriu de um lado da rua, do outro, o tombamento de uma árvore impede a passagem.

Segundo um leitor, os carros não passam mais e depois de uma obra que abriu a rua, foi jogado areia no trecho. ‘Não compactou e a enxurrada vem e leva essa areia e acaba com a rua. Esse poste de luz é mais um que vai cair”, conta.

No local há a demarcação com uma placa da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Na noite de ontem, a Prefeitura de Campo Grande mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil para atender a população nos pontos mais atingidos pelas chuvas intensa.



