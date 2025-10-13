Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

JD1TV: Moradores do Maiorcas II reclamam de 'inundação' 4 meses após entrega de casas

Outro ponto crítico são os ralos instalados no condomínio, que, segundo os relatos, não têm nenhuma ligação com a rede de escoamento

13 outubro 2025 - 18h19Brenda Assis     atualizado em 13/10/2025 às 18h21
O espaço inundou após as chuvas de hojeO espaço inundou após as chuvas de hoje   (WhatsApp/JD1)

As chuvas fortes que caíram durante a tarde desta segunda-feira (13), em Campo Grande, escancararam uma série de falhas de infraestrutura no condomínio Maiorcas II, construído pela empresa Tecol, no Bairro Vila Nasser.

Entregue há apenas quatro meses, o empreendimento já apresenta alagamentos, retorno de esgoto, buracos sem sinalização, ralos falsos e infiltrações. “Hoje meu carro caiu dentro de um buraco na rua, que estava coberto de água. Como tinha um caminhão parado, precisei passar pelo outro lado e não vi. Fundou metade da roda. Amanhã vou fazer o orçamento para ver o estrago”, relata uma moradora.

Segundo ela, existem pelo menos 7 a 10 buracos espalhados pelo condomínio, muitos deles próximos ao parquinho das crianças, sem qualquer tipo de sinalização nas calçadas ou nas ruas.

Além disso, há problemas com vazamento de água e esgoto, agravados com a chuva. Moradores relatam que, ao utilizar a piscina e tentar esvaziá-la, a água retorna pela tubulação e alaga a casa de máquinas. “Tive que trabalhar com o motor em cima de um toco para não encharcar o pé”, contou outro morador.

A situação das calçadas e acessos também preocupa. Os moradores relataram que as rampas de acesso foram mal projetadas, impedindo que veículos de passeio entrem nas casas sem raspar a parte de baixo. Em algumas residências, moradores já refizeram a entrada por conta própria.

Outro ponto crítico são os ralos instalados no condomínio, que, segundo os relatos, não têm nenhuma ligação com a rede de escoamento. “É só um buraco no chão. A água fica ali acumulada, não tem para onde ir. Com a chuva, tudo alaga”, denuncia uma moradora. A falta de drenagem adequada faz com que a água da chuva se infiltre pelo vidro das portas, gerando novas infiltrações e danificando o interior das casas.

Obra recente, mas cheia de problemas

Os moradores apontam que o condomínio, entregue pela Tecol, ainda tem uma série de pendências, mesmo após a entrega oficial. A piscina, por exemplo, só foi finalizada cerca de quatro meses depois, e há falta de acabamento em diversas casas. “Na entrega, prometeram fino acabamento, mas a realidade é outra. Água entra por baixo da porta, tem ralos falsos, retorno de esgoto... a estrutura foi mal feita”, desabafa a proprietária de um imóvel.

Além dos problemas visíveis, há um temor maior: a falta de sistema de drenagem abaixo das casas. “É como se fosse um sumidouro. A água encharca a terra e, sem ter por onde sair, procura passagem por baixo. Isso pode comprometer a estrutura das casas com o tempo.”

A reportagem procurou a Tecol, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada da prefeitura de Campo Grande
Cidade
Prefeituras ganham novo prazo para atualizar dados do Fundeb e evitar bloqueio de recursos
Com feriado chegando, Campo Grande abre vagas temporárias de coveiro e pedreiro
Cidade
Com feriado chegando, Campo Grande abre vagas temporárias de coveiro e pedreiro
Desembargador Dorival Renato Pavan -
Justiça
TJMS instala duas novas Varas de Sucessões em Campo Grande para agilizar processos
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Câmara de Campo Grande vota projeto que obriga prefeitura a detalhar salários de servidores
Samuel de Abreu Carvalho -
Justiça
Caso de assassinato no Tiradentes é arquivado sem suspeitos identificados
MS está sob alerta de tempestades
Cidade
Previsão de tempestades faz Energisa montar plano de contingência para MS
Imagem da paróquia da Capital carrega o fragmento dentro do relicário dourado
Cidade
Paróquia de Campo Grande preserva fragmento sagrado de Nossa Senhora Aparecida
Vanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o ex
Cidade
Ato #JustiçaPorVanessa terá instalação de 'Banco Vermelho' no combate ao feminicídio
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
Justiça
Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Campo Grande; vítima ficou paraplégica
A digitalização elimina o uso de papel, reduz custos, evita deslocamentos e permite acompanhar o andamento em tempo real
Cidade
Processos de loteamento passam a ser feitos exclusivamente online em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado