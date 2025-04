JD1TV: Moradores reclamam de obra parada no bairro Nova Capital

Moradores do bairro Nova Capital, proximidade das Moreninhas, enfrentam uma nova realidade com as ruas que passam por obras de recapeamento, a principal é a Crispim Moura, onde populares estão há três semanas com calçadas quebradas e vias enlameadas.



Uma professora de 35 anos que mora na rua, informou que a via era cascalhada, mas que nunca causou problemas. “Mas eles passaram máquinas raspando as pedras e jogando terra solta. Primeiro a prefeitura com as máquinas, depois a Águas veio quebrando mais para trocar a mangueira”, falou.



As obras começaram em meados de fevereiro e paralisaram há semanas, conforme relatos. “Desde que começou a obra da nova avenida que liga as Moreninhas ao Rita Vieira virou um caos. Começaram o preparo para asfaltar o bairro e largaram metade do bairro no completo atoleiro, com calçadas quebradas impossibilitando os moradores saírem de casa com os carros, isso quando não atolam na porta da própria casa, fora os moradores que dependem de cadeira de rodas que não conseguem sair de suas casas, é uma vergonha, começar e largar metade do bairro num completo Rally”, comentou a professora.

Ainda na rua Crispim Moura, mora dona Maria, cadeirante que precisa ir duas vezes por semana na APAE. “Essa semana ela já não foi, porque está difícil a coisa aqui”, comentou o sobrinho, Leonel da Silva Gonçalves, moto entregador que também é morador no bairro.

Leonel também foi vítima dos contratempos causados pela condição da rua, onde levou um tombo nos últimos dias. “Disseram pra gente que estavam esperando um ofício da Águas Guariroba para liberar, ela já mexeu e fez o abaixamento dos cavaletes, a chuva também não esta ajudando", afirmou.



Cada morador está se virando como pode, jogando pedras ou entulhos de construção em frente as casas.

O JD1 Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Campo Grande para perguntar sobre as retomadas das obras e aguarda retorno.



