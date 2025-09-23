Menu
JD1TV: Moradores reclamam de semáforo que 'vive' desligado ou intermitente no Aero Rancho

"As vezes ele passa um dia inteiro ou até dois dias desse jeito", contou a leitora

23 setembro 2025 - 11h11Sarah Chaves    atualizado em 23/09/2025 às 11h20
Cruzamento das avenidas Thyrson de Almeida com Rachel de QueirozCruzamento das avenidas Thyrson de Almeida com Rachel de Queiroz   (Reprodução)

Moradores da região do Aero Rancho, em Campo Grande, denunciam a situação recorrente de falha na sinalização semafórica no cruzamento das avenidas Thyrson de Almeida com Rachel de Queiroz.

Segundo os relatos da empresária Luciana dos Santos de 32 anos,que mora nas proximidades, os semáforos "vivem desligados" ou operando apenas no modo intermitente, colocando em risco a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres que trafegam pelo local diariamente.

"As vezes ele passa um dia inteiro ou até dois dias desse jeito, cansei de ver a situação com carros passando a frente do outro".

Com o equipamento fora de funcionamento, muitos condutores relatam que são obrigados a atravessar o cruzamento buzinando, em tentativa de alertar outros veículos.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a  Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para entender os motivos das falhas frequentes e aguarda o retorno.

 

