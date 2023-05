JD1TV: Motociclista é socorrido após bater em carrinho de churros no Campo Nobre

Um motociclista, não identificado, ficou feriado após bater contra um carrinho de churros na Avenida Marajoara, região do bairro Campo Nobre, em Campo Grande. O acidente aconteceu na noite deste sábado (20).

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, o carrinho de churros é puxado por outra moto que foi atingida pelo veículo. O condutor precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para UPA Universitário.

O dono do carrinho de churros não teve ferimentos e ficou no local juntando os pedaços do seu ganha pão.

A reportagem apurou que o motociclista foi socorrido consciente e orientado. Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também chegou a ir a cena do acidente, precisando seguir uma caminhonete que tentava "fugir" com a moto na carroceria.

