JD1TV: Motociclista é socorrido após se enroscar em fio de telefonia no Vilas Boas

Motociclista, de 29 anos, precisou ser socorrido na manhã desta terça-feira (15) após se enroscar em um fio de telefone na rua Nicomédes Vieira de Rezende, região do Vilas Boas, em Campo Grande. Ele sofreu um corte na panturrilha e perdeu bastante sangue por conta do acidente.

Segundo apurado pela reportagem do JD1 Notícias, a vítima é vendedor e trabalha em uma empresa do ramo alimentício. A motocicleta é própria da vítima e ficou danificada com o acidente, trazendo prejuízos ao rapaz, que estava acompanhado do pai no momento do socorro.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Trânsito também esteve pelo local.

No local, a reportagem visualizou que sacolas preenchiam os fios como uma forma de sinalizar o problema e a suspeita é que a situação estivesse daquela maneira há muito tempo. A Polícia Militar informou que acidentes como esse são recorrentes na cidade.

Tanto a vítima, como o pai querem responsabilizar a empresa e por isso deverá ser feito um boletim de ocorrência sobre o caso.

O delegado plantonista da Depac Cepol, Felipe Alvarez Madeira, passava pelo local da ocorrência e parou para verificar a situação. Ele acionou a Polícia Científica e deve registrar o boletim de ocorrência como lesão corporal culposa a fim de apurar de qual empresa seria os fios soltos.

