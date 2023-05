JD1TV: Motociclista morre ao ser atingido por veículo no Monte Castelo

Um motociclista, identificado como Valdecir Ferreira da Silva, 57 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (24) após uma tentativa de conversão na avenida Júlia Maksoud, mas acabou sendo atingido por um veículo que seguia sentido oposto na via.

Conforme apurado pelo JD1 Notícias, Valdecir trafegava sentido Centro e tentou uma conversão no cruzamento da Avenida com a rua Doutor Meireles, momento em que veio o carro, Toyota Corolla, e atingiu o motociclista, que devido ao impacto da batida, foi arremessado para a calçada.

O motorista do veículo permaneceu no local, bastante aflito e abalado com a situação, e já acionou seu advogado que também está no local.

Câmeras de segurança do entorno flagraram o momento da batida, confira abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também