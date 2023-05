JD1TV: Motociclista passa 'a milhão' dentro do Parque das Nações

Na tarde do último domingo (14), um motociclista decidiu ousar e se aventurar ao passar 'a milhão' na ponte e pelas pistas de caminhada do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O rapaz não parece se importar com as filmagens dos populares ou tampouco se precavê dos perigos que poderia causar as pessoas que caminhavam no espaço.

Nas filmagens divulgadas nas redes sociais, o motociclista passa pela ponte e depois sobe a pista de caminhada em direção a outro ponto do parque.

O JD1 Notícias entrou em contato com o gestor dos Parques das Nações, Wagner Pereira, que informou que o motociclista entrou pela portaria, sem respeitar as normas e os seguranças da entrada. Além disso, o homem parecia estar alterado, e ao visualizar o carro do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) com os agentes patrimoniais, ele acelerou, momento que foi filmado.

