JD1TV: Motoqueiro 'distraído' bate em ônibus e fica em estado grave no Monte Castelo

Motociclista, que não teve a identificação revelada, foi socorrido em estado grave após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (18) com um ônibus da Prefeitura de Naviraí, que trazia pacientes para Campo Grande. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Júlia Maksoud com a rua Sebastião Taveira, no Monte Castelo.

Segundo informações colhidas pela reportagem, o motociclista estava pilotando com fone de ouvido e com o celular na mão. A vítima seguia pela avenida, quando houve a colisão frontal com o ônibus, que vinha pela rua Sebastião Taveira e pretendia acessar a via.

Conforme o relato do motorista, de 33 anos, o motociclista teria ultrapassado um Jeep Compass. "Eu já tinha parado no pare, ele apareceu do nada", disse rapidamente. Ele trazia no veículo quatro pacientes para realizar tratamento em Campo Grande.

Ainda de acordo apurado, o motorista do Compass chegou a parar para o ônibus realizar a conversão, quando o motociclista provocou o acidente. Com o impacto, o motociclista ficou inconsciente e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em estado grave, sendo conduzido para a Santa Casa.

A princípio, a vítima era uma motoentregador, pois havia uma mochila caída próximo aos veículos.

