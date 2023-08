JD1TV: Motoqueiro fica em estado gravíssimo após acidente com Civic na rua da Divisão

Motociclista, de 50 anos, foi socorrido em estado gravíssimo na manhã desta segunda-feira (21), após se chocar com um Honda Civic no cruzamento da rua da Divisão com a Avenida George Chaia, na região da Vila Piratininga, em Campo Grande. Ele foi encaminhado as pressas para a Santa Casa de Campo Grande.

A vítima apresentava um quadro de traumatismo cranioencefálico e uma fratura exposta na perna direita. Um idoso, de 72 anos, que estava no veículo, também foi resgatado e encaminhado para uma unidade de saúde com suspeita de fratura na clavícula.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o motorista do Civic, de 52 anos, saiu ileso e explicou que estava parado no cruzamento pela rua da Divisão, mas que não teria visto o motociclista e após dois carros passarem, avançou, quando houve a colisão.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo e permaneceu no local, quando recebeu o atendimento médico do Corpo de Bombeiros. O carro ainda seguiu por alguns metros e atingiu um guard-rail existente nas margens da pista.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve pelo local para encaminhar o idoso para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O Batalhão de Trânsito de Polícia Militar esteve pelo local para apurar as circunstâncias do acidente.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram solicitados diante da cinemática e da gravidade da vítima, no caso, o motociclista.

