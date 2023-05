JD1TV: Motorista atropela idoso de bicicleta e foge sem prestar socorro no Leblon

Câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o momento em que o motorista de um Ford Ka, de cor preta, atropela um ciclista, de 84 anos, na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, na região do Jardim Leblon, na manhã desta segunda-feira (22), em Campo Grande.

O motorista foge sem prestar qualquer tipo de socorro para a vítima, que permanece no chão por alguns segundos até receber os primeiros cuidados de uma testemunha.

As imagens, também publicadas no perfil 'Passeando em Campo Grande', mostram que o ciclista tenta fazer uma conversão à esquerda, para acessar uma via paralela à avenida, quando é atingido pelo veículo.

O Corpo de Bombeiros, com auxílio dos motossocorristas, fizeram os atendimentos preliminares, mas encaminharam a vítima para uma unidade de saúde. Ele apresentava escoriações pelo corpo diante da queda.

O motorista, até o momento, não foi localizado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também