JD1TV: Motorista foge após acidente e deixa motociclista em estado grave no Noroeste

Um motociclista, de 60 anos, ficou em estado grave, com uma fratura no tornozelo e precisando ser intubado após ser atropelado por um Chevrolet Prisma, de cor prata, que fugiu, na manhã desta segunda-feira (10), no cruzamento da rua Osasco com Otília Coelho Neto, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo JD1 Notícias, o veículo de passeio estava sendo conduzido por uma mulher, que não parou para prestar socorro a vítima e fugiu do local, na companhia de um passageiro.

Segundo apurado, o motociclista estava seguindo aparentemente para o trabalho e seguia pela rua Osasco, desacelerando a moto para fazer a conversão à esquerda com o intuito de entrar na rua Otília Coelho Neto, porém, ele foi atropelado pela condutora.

Testemunhas relataram que a mulher estava em alta velocidade e teria tentado ultrapassar o motociclista pelo lado esquerdo, mesmo com a vítima dando à seta e indicando que faria a conversão.

Familiares estavam pelo local e permaneciam bastante nervosos e apreensivos com a situação da vítima. Em determinado momento, a reportagem flagrou algumas pessoas orando e rezando.

O Corpo de Bombeiros com auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam o motociclista e encaminharam a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar deve apurar as circunstâncias do acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também