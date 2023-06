JD1TV: Motorista fura sinal e causa acidente na Mato Grosso

O motorista de um Volkswagen Gol acertou um poste semafórico no final da manhã desta sexta-feira (16), ao desviar de um veículo que furou o sinal vermelho no cruzamento da rua 13 de Maio com a Avenida Mato Grosso, na região central de Campo Grande.

O condutor, de 42 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, que fica próximo ao local do acidente. A mulher, de 38 anos, ficou em estado de choque por conta da situação e passou por atendimento médico no local.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, uma testemunha, de 35 anos, flagrou o momento do acidente e relatou que a mulher que conduzia um Hyundai Creta seguia pela 13 de Maio no sentido ao centro e na indecisão de passar no amarelo, acabou furando o sinal vermelho.

O motorista do Gol, que vinha pela Mato Grosso, aparentemente estava em onda verde e para não bater no Creta, conseguiu desviar do veículo, mas não conseguiu evitar a colisão contra o poste semafórico.

O trânsito na região está bastante tumultuado e a Guarda Civil Metropolitana auxilia até a chegada do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

