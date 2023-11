JD1TV: Motorista passa mal ao volante e bate carro em poste no Santo Eugênio

Motorista, identificado até o momento como Carlos, passou mal no início da manhã desta terça-feira (21) e colidiu seu veículo contra um poste, na rua Pôrto Calvo, no bairro Santo Eugênio, em Campo Grande. A princípio, ele teria sofrido um mal súbito, o que provocou a perda de direção.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem, a vítima foi retirada do veículo, um Renault Kwid, por populares que passavam pela rua no momento do acidente.

O bancário Zackson Wesner Rodrigues, de 42 anos, foi uma das pessoas que ajudou o motorista a sair do carro. Ele contou para o JD1 Notícias que estava indo ao mercado, quando escutou o acidente e parou para prestar socorro a vítima.

Rodrigues ainda explicou que Carlos estava com cinto de segurança, mas sem respirar. Imediatamente, populares começaram a fazer massagem cardíaca e o motorista foi recobrando a consciência até a chegada da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Conforme as imagens, nota-se que o carro está em baixa velocidade na faixa da esquerda e de repente, muda sua direção para a direita, indo em direção ao poste, mostrando que realmente o motorista possa ter passado mal ao volante.

Sem ferimentos, a vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhado para atendimento médico, possivelmente para a Santa Casa em razão da dinâmica do acidente.

