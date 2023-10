JD1TV: Motorista passa mal e atinge carro estacionado na Rui Barbosa

Motorista de um Toyota Corolla, ainda não identificado, passou mal no início da manhã desta quarta-feira (18) e ao perder o controle do veículo, atingiu um carro que estava estacionado na Rui Barbosa, quase em frente a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a pessoa que conduzia o veículo teria se sentido mal ao volante logo após passar o cruzamento da via com a Avenida Mato Grosso. Com isso, atingiu o veículo Hyundai I30 no canteiro da via.

O impacto provocou danos materiais nos dois veículos. O Corolla ficou com a frente destruída, enquanto o Hyundai apresentou danos na porta do motorista.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve pelo local coordenando o trânsito e coletando informações sobre a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros também aparece nas filmagens, mas não há informações sobre feridos no acidente.

