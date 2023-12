JD1TV: Motorista sofre mal súbito, bate em carro estacionado e tomba na Afonso Pena

Idosa, de 68 anos, sofreu um mal súbito ao volante e tombou seu veículo logo após atingir um carro estacionado na Avenida Afonso Pena, quase esquina com a Avenida Ernesto Geisel, no centro de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (19).

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, a condutora havia recém deixado uma clínica após passar por uma consulta médica. Ela relatou para o Corpo de Bombeiros que faz uso de medicamentos.

Populares é quem tiraram a vítima de dentro do Ford Ka e auxiliaram ela na recepção de um hotel até a chegada dos motossocorristas e da unidade de resgate. A idosa foi encaminhada para uma unidade hospitalar particular na região do centro.

O proprietário do Volkswagen Gol estava no carro no momento do acidente, mas havia parado no canteiro para atender uma ligação, quando sentiu o impacto do acidente na parte de trás e ao perceber, viu o carro da idosa tombado e seu automóvel danificado. Ele informou que o seu veículo não possuí seguro.

A pista da Avenida Afonso Pena no sentido bairro ficou com o trânsito lento, já que a colisão entre os veículos ocupou duas faixas da via, mas está fluindo.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está pelo local e conduz a ocorrência, assim como coordena o trânsito na região.

