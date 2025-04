JD1TV: Onça que matou Jorginho estava 'bem magra', avalia pesquisador

Polícia JD1TV: Onça que matou 'Jorginho' é capturada e ficará no CRAS de Campo Grande

A onça-pintada capturada na madrugada desta quinta-feira (24), responsável pelo ataque que matou o caseiro Jorge Ávalos, está fora do peso habitual e considerada 'magra', na primeira avaliação do pesquisador Gediendson Araújo.

"Dá para ver que o animal está um pouco magro, está bem magro. Então é avaliar isso", disse brevemente em um vídeo divulgado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, nas primeiras horas da manhã desta quinta.

Foi informado por meio de nota, que o macho foi capturado com 94 quilos, mas a princípio, o peso estaria fora do padrão para um animal desse porte.

A onça-pintada será transportada para o CRAS de Campo Grande, onde serão feitos alguns exames para entender o que aconteceu com o animal, mas sobretudo, avaliar também o comportamento, já que o ataque dessa magnitude, foi considerado atípico pelas autoridades.

Durante a coletiva nesta quarta-feira (23), foi informado sobre a possibilidade da onça estar com a saúde debilitada.

O secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Arthur Hoffig, disse que a suspeita foi levantada após relatos de moradores sobre o comportamento da onça, que será avaliada caso o felino seja encontrado.

Segundo Hoffig, existe a hipótese de que o animal esteja “velho ou doente”, o que pode ter contribuído para a aproximação incomum com seres humanos.