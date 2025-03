JD1TV: Ônibus fica destruído ao bater em mureta durante chuva forte na Costa e Silva

Grave acidente de trânsito na noite deste domingo (30), terminou com um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande totalmente destruído, após bater na mureta de concreto na Avenida Costa e Silva, próximo ao Terminal Morenão.

O sinistro aconteceu em meio a forte chuva que caiu na cidade durante a noite de hoje. O veículo fazia a linha 087 - Terminal General Osório/Terminal Guaicurus.

Ainda não há tantos detalhes do que teria provocado o acidente, mas segundo apurou o JD1 Notícias, o motorista teria perdido o controle durante o temporal na região.

A reportagem também verificou que houve um problema mecânico, pois quebrou o eixo dianteiro e parte debaixo do motor.

Com o impacto da batida, alguns passageiros precisaram de atendimento médico. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) compareceu ao local com duas unidades. Não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros, tampouco do motorista.

A Guarda Civil Metropolitana faz a segurança do local, pois o ônibus precisará ser guinchado.

