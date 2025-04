JD1TV: Outra vez! Conversão errada causa capotamento de carro na Rui Barbosa

Mais uma conversão errada foi motivo para um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Luis Ceciliano Vilares, em Campo Grande, que ficou famoso pelas recorrentes colisões no uso da faixa exclusiva dos ônibus. Dessa vez, um carro capotou na manhã desta sexta-feira (4).

Conforme vídeos encaminhados para a reportagem, um veículo Fiat Fiorino está trafegando pela faixa do meio da Rui Barbosa, quando próximo ao cruzamento com a Luis Ceciliano, ele decide fazer a conversão à esquerda, sem acessar a faixa dos ônibus, como é recomendado pelas autoridades.

Porém, o motorista de outro carro, que não teve o modelo identificado, trafegava justamente pelo corredor em alta velocidade, conforme é possível ver nas imagens de câmera de segurança, e não tem tempo hábil de desviar ou até mesmo frear.

As duas ações dos motoristas ocasionaram na colisão e o veículo que seguia pela faixa dos ônibus acabou capotando e atingindo um poste, em frente a um comércio.

Informações apuradas apontam que apesar da cinemática, a vítima não ficou em estado grave, mas precisou de atendimento médico por parte do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Vale ressaltar que um rapaz que atravessa a rua Luis Ceciliano Vilares quase foi atingido com o acidente.