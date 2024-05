JD1TV: Para o Dia das Mães, consumidores preferem fazer compras no centro da cidade

Com mais de 78% dos consumidores se programando para comemorar o dia das Mães e 71,16% que vão presentear, de acordo com levantamento da Fecomercio, muitos campo-grandenses ainda não foram as compras e vão deixar pra última hora.

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS) e o Sebrae MS, o valor médio de presente será R$ 211 para as comemorações e das comemorações o valor médio será de R$ 219,22.

Em relação ao local da compra, a maioria irá procurar um presente no centro da cidade, enquanto outra parcela deve comprar nos bairros.

Entre os presentes, a preferência é para roupas (29%), perfumes e cosméticos (26%) e calçados (18%).

O JD1 foi às ruas conversar com consumidores que confessaram ainda estar procurando o presente e as buscas são concentradas na região central.

A técnica de enfermagem, Carla Maria de 42 anos, afirmou que pretende gastar uma média de R$ 200 reais. "Ainda vou comprar na segunda-feira aqui no centro mesmo, uma roupa que ela quer"

Já a atendente, Sabrina Almeida, falou que o custo do presente vai ficar na faixa de R$1000, mais a comemoração:

