JD1TV: Parque dos Poderes amanhece com lixo espalhado após fim de semana

AGESUL detalhou que materiais, como os encontrados hoje, têm sido cada vez mais comuns na região durante as segundas-feiras

18 agosto 2025 - 16h24Brenda Assis e Sarah Chaves    atualizado em 18/08/2025 às 17h44
As imagens foram gravadas ainda na tarde de domingo (17)As imagens foram gravadas ainda na tarde de domingo (17)   (Foto: Reprodução WhatsApp JD1)

Quem gosta de curtir a beleza da natureza no Parque dos Poderes, se assustou ao deparar com uma cena lastimável no domingo (17). Diversas garrafas, sacos plásticos, garrafas de bebidas alcoólicas e outras espécies de lixo espalhados nos arredores do espaço.

Fotos enviadas ao JD1 Notícias mostra como o local, situado em frente à SAD (Secretária de Estado de Administração), estava, levantando a indignação dos cuidados da população. "A gente vem para passear, respirar ar puro, em um lugar tão bonito da cidade, chega e encontra lixo. Isso é um completo absurdo e descaso da população", disse a advogada Bruna Nunes.

Além disso, a advogada ressaltou que não é falta de local certo para o descarte. "Tem lixo em vários pontos aqui, inclusive, de onde estava a sujeira, tinha um que não dá 100 metros". 

Por meio de nota, a AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), detalhou que a limpeza do parque é realizada regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras. No entanto, materiais como os achados têm sido encontrados com mais frequência pelos agentes de manutenção.

“O parque conta com aproximadamente 60 conjuntos de lixeiras (2 unidades cada) disponíveis em suas principais vias, justamente para facilitar o descarte correto de resíduos”, diz parte da nota.

Além disso, a AGESUL disse contar com o apoio da população para manter o espaço limpo, pedindo para que os usuários façam o descarte adequado do lixo e contribuam na preservação do patrimônio coletivo.

Assista ao vídeo encaminhado ao JD1:

 

