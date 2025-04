JD1TV: Passageiros 'fecham' Terminal Nova Bahia por falta de ônibus

O Terminal Nova Bahia teve suas operações 'suspensas' de forma momentânea nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8), após passageiros ficarem irritados com a falta de ônibus.

Informações repassadas para o JD1 Notícias apontam que o principal motivo para o manifesto, repentino, foi a falta de ônibus para a linha 072 - Terminal Nova Bahia/Morenão.

Irritados com a ausência do transporte público que acarretaria atrasos, eles decidiram fechar todas as pistas de embarque do terminal e nenhuma outra linha conseguiu deixar o terminal para dar continuidade ao itinerário.

A Guarda Civil Metropolitana acompanhou de perto e fez a segurança do local, mas não houve problemas, apenas o manifesto pacífico dos passageiros que pediam por mais ônibus.

Após um tempo de espera, um ônibus chegou ao local e iniciou o embarque dos passageiros, que tiveram apoio dos demais populares que ingressaram no terminal. A atitude do motorista também foi aplaudida.

