JD1TV: Pedestre chama a polícia após encontrar suposta "granada"

No início da manhã desta terça-feira (21), um pedestre encontrou um suposto artefato, que pode ser uma granada, e acionou a Polícia Militar no cruzamento da Avenida Nelly Martins com a rua Giocondo, na Vila do Polonês, em Campo Grande.

A situação mobilizou diversas viaturas da polícia, que isolou o local e fecharam o cruzamento para que seja possível fazer o desarme da suposta granada, que aparentemente está sem o pino.

Para isso, é aguardada a chegada do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), que possuem todo o equipamento necessário para realizar ações de desarme.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o artefato foi encontrado no canteiro da ponte que serve de travessia para os pedestres. Logo que a testemunha achou o objeto, acionou as autoridades e se afastou do local.

