JD1TV: Pedinte é expulso de ônibus ao insultar motorista na Capital

Um pedinte foi expulso de um ônibus ao insultar o motorista, a cena foi registrada por passageiros do coletivo em Campo Grande. Conforme testemunhas, o homem entrou no veículo no Terminal Bandeirantes.

Um passageiro contou ao JD1 Notícias, que o homem entrou no ônibus pelas portas traseiras, para pedir dinheiro e quando se deu conta, o coletivo já tinha saído do terminal. Então ele pulou a catraca e ficou na parte da frente xingando o motorista e pedindo para descer.

Diante da situação, outro passageiro pula a catraca para evitar que o homem ataque o motorista enquanto dirigia o veículo, neste momento o motorista para e o pedinte é expulso do coletivo. Confira o vídeo abaixo:

