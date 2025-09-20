JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste

Durante a ação do projeto "Todos em Ação" realizada na manhã deste sábado (20), na Escola Municipal Ione Catarina, Jardim Noroeste em Campo Grande, ocorreu uma briga entre duas mulheres por brindes oferecidos no evento.

Segundo testemunhas, a disputa resultou em puxões de cabelo e foi necessário o auxílio de outras quatro pessoas para separar as envolvidas.

Apesar de o narrador da transmissão ter mencionado dois políticos durante o incidente, foi apenas uma brincadeira, e os parlamentares não têm qualquer envolvimento com a situação.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também