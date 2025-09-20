Menu
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste

Foi necessário o auxílio de outras quatro pessoas para separar as envolvidas

20 setembro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Durante a ação do projeto "Todos em Ação" realizada na manhã deste sábado (20), na Escola Municipal Ione Catarina, Jardim Noroeste em Campo Grande, ocorreu uma briga entre duas mulheres por brindes oferecidos no evento.

Segundo testemunhas, a disputa resultou em puxões de cabelo e foi necessário o auxílio de outras quatro pessoas para separar as envolvidas.

Apesar de o narrador da transmissão ter mencionado dois políticos durante o incidente, foi apenas uma brincadeira, e os parlamentares não têm qualquer envolvimento com a situação. 

 

