Cidade

JD1TV: Piloto faz gravação incrível de vista aérea de Campo Grande

Já viu a cidade morena por cima? Então curta um pouquinho das imagens do Comandante Mario Jorge

28 setembro 2025 - 09h44
Vista aérea de Campo Grande

Que Campo Grande é considerada uma cidade linda, isso a população discute. Mas já parou para pensar que a beleza se transforma ainda mais quando a vista vem de cima? Pois é.

O comandante Mario Jorge, piloto há mais de 13 anos e com mais de 2 mil horas e translados do Brasil ao mundo, mostrou um pouquinho dessa cena nas redes sociais.

Ele sobrevoou toda a cidade, mas em seu perfil no Instagram, divulgou um pedaço da viagem em que mostra dois pontos importantes da cidade: o Estádio Morenão, considerado o maior estádio universitário da América do Sul, e o Bioparque Pantanal - um dos pontos turísticos da cidade.

"Voo gostoso demais nesse sabadão, aqui em Campo Grande. Viu aí como é Campo Grande, qualidade de vida aqui é espetacular, amo essa cidade", disse Mario Jorge.

Aprecie um pouco da vista aérea de Campo Grande:

 

Vanguard - Sound

