JD1TV: Pintor resgatado sofreu queimaduras de 2° e 3° grau no Jardim Centenário

Saiba Mais Cidade JD1TV AGORA: Bombeiros montam operação para resgatar pintor eletrocutado no Centenário

O pintor, de 38 anos, que sofreu uma descarga elétrica de média tensão na manhã desta quinta-feira (5), enquanto pintava o telhado de uma academia, na rua Santa Quitéria, no Jardim Centenário, em Campo Grande, teve queimaduras de 2° e 3° grau, tendo 30% do corpo queimado.

O Tenente Paulo Lima, do Corpo de Bombeiros, explicou que a vítima estava consciente após o choque, mas que devido à altura e precaução no socorro, achou, porventura, acionar a viatura 'Magiros' para retirá-lo do telhado.

Segundo relatado a reportagem, ele estava pintando a parte de fora da academia, quando por um momento, o cabo do rolo acabou encostando no fio de alta tensão.

Após o fato, ele gritou, a energia da região e voltou logo na sequência, mas nesse intervalo, os comerciantes saíram para socorrê-lo.

O trabalhador está há duas semanas atuando no local, realizando as obras dentro e fora da academia. O poste ficou danificado por conta da alta carga de eletricidade.

Com apoio da viatura avançada, a URSA, o trabalhador foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

