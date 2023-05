JD1TV: Placa de 'Pare' escondida por árvores causa acidente no Jardim Anache

Durante a noite desta segunda-feira (22), a placa de sinalização de 'Pare' encoberta por árvores foi o causador de um acidente de trânsito entre um Chevrolet Prisma e uma motocicleta no cruzamento das ruas Manche Catan David com Venâncio Aires, no Jardim Anache, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a condutora do veículo tem 30 anos e seguia pela rua Manche, quando no cruzamento com a rua Venâncio, atingiu o motoqueiro, de 23 anos, que sofreu ferimentos leves com a queda.

Ainda conforme o registro, a Polícia Militar constatou que existe a sinalização, mas que está coberta pelas árvores. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento médico do jovem, encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Na averiguação da ocorrência, os militares constataram que nenhum dos dois envolvidos, tanto motorista, quanto o motociclista, tinham carteira de habilitação. Por outro lado, os veículos estavam com a documentação em dia.

Procedimentos administrativos de trânsito foram feitos para ambos os condutores.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, como dirigir o veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão.

