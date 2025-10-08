Menu
JD1TV: PMA captura lobinho na antiga pedreira no São Francisco

O animal foi visto por moradores da região que acionaram a Polícia Militar

08 outubro 2025 - 18h55Taynara Menezes

A Polícia Militar Ambiental (PMA) realizou a captura de um lobinho na manhã desta quarta-feira (8), na antiga pedreira no São Francisco, localizada nas proximidades da Avenida Amazonas, no centro da cidade. O animal foi visto por moradores da região que acionaram a equipe. 

De acordo com a PMA, foi necessário um armadilhamento para capturar o exemplar do lobinho, que aparentava estar saudável e demonstrava um comportamento calmo.

O animal foi imediatamente encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (C.R.A.S.S.), onde passará por exames médicos e acompanhamento veterinário.

Após a avaliação, o lobinho será reintegrado ao seu habitat natural, em uma área distante das grandes concentrações urbanas, garantindo a preservação da espécie e o bem-estar do animal.

 

