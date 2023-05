JD1TV: Policiais salvaram família de carro que quase parou no córrego Segredo

Durante o temporal que atingiu Campo Grande na tarde desta terça-feira (9), um ato heroico foi registrado pelas lentes de moradores da região da Mata do Segredo, mais precisamente na rua Brisas de Zaragoza, quando uma família foi quase arrastada pela enxurrada para dentro do córrego Segredo.

Policiais militares que integram a 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) se arriscaram para socorrer a mãe e seu filho que estavam presos no veículo, enquanto o carro era tomado pelas águas do córrego que transbordou com a força da chuva.

Nas imagens feitas por moradores, bastante aflitos, os policiais chegaram em meio as dificuldades para retirar a criança e sua mãe. Nenhum dos dois ficaram feridos, mesmo com o carro ficando parado nas árvores e matagal existente na via.

O vídeo também mostra a força e a altura da água, que chegava a bater na cintura dos militares. Todo o cuidado foi realizado e horas mais tarde, o veículo foi retirado com a ajuda do guincho.

O JD1 Notícias esteve no local da ocorrência e foi possível ver o estrago causado pelo fluxo de água, trazendo lama e detritos para a pista. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas as duas vítimas já haviam sido transportadas do local.

Veja o momento do socorro publicado nas redes sociais da 11ª CIPM:

