JD1TV: Postes ficam em iminência de queda após tombamento de S10 na Mato Grosso

O tombamento de uma caminhonete, possivelmente uma Chevrolet S10, causou a iminência de queda de dois postes na Avenida Mato Grosso, no Carandá Bosque. O acidente aconteceu logo nas primeiras horas desta sexta-feira (11).

A dinâmica do acidente ainda não foi repassada pelas autoridades, mas há a suspeita de perda de direção do controle do condutor, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, conforme vídeo divulgado pela página @campograndemilgrau, no Instagram.

A reportagem do JD1 Notícias esteve no local e constatou que os dois postes estão bastante inclinados e com iminência de queda. Diante da gravidade da situação, a pista da Avenida Mato Grosso, sentido centro, está fechada.

Equipes da Energisa deverão atuar pelas próximas horas na realização da troca dos dois postes e assim, liberar a via.

Por outro lado, a pista para quem segue sentido Parque dos Poderes está bastante tumultuada. Uma das vias de escape dessa rota está sendo a Avenida Antônio Teodorowich, contudo, como muitos motoristas estão tentando acessar ela, está gerando um congestionamento.

Veja o vídeo:

