JD1TV: Prefeitura trabalha na passarela do Lago do Amor que 'caiu' com a chuva

A Avenida Senador Filinto Müller, localizada ao lado do Lago do Amor, amanheceu com uma das pistas interditadas após a passarela do lago desabar levando parte da ciclovia e do muro de contenção. O desabamento aconteceu durante as chuvas torrenciais de terça-feira (18), que atingiram Campo Grande.

Assim como em 2023, ao desabar parte da ciclovia e do muro de contenção foram levados pela chuva. Ontem, por conta da quantidade de água, uma cachoeira se formou onde houve o desabamento.

Por conta da ocorrência, equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da Agetran fazem a fiscalização do trafego no local, uma vez que apenas uma das pistas da avenida está com fluxo, meia pista.

Neste momento, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) realiza os levantamentos dos danos causados pelo desabamento, para saber como reestruturar e refazer a parte levada pela água.

