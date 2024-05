JD1TV: Promoção de loja tem empurra-empurra, gritaria e treta na Av. Mato Grosso

A promoção da loja de roupas em uma loja infantil na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, quase terminou em treta e confusão na manhã desta sexta-feira (10). Os ânimos se exaltaram em razão da chegada de pessoas nas primeiras horas do dia, com quem já estava aguardando no local desde a madrugada de hoje para serem "os primeiros a entrar".

A divulgação da promoção consta nas redes sociais da loja, que explicou como funcionaria as regras: as pessoas poderiam levar até cinco pessoas de roupas e calçados por CPF; já objetos como carrinho, bebê conforto e outros, a limitação é de uma unidade por CPF. Os valores dos produtos estão a R$ 10.

Funcionários da loja precisaram intervir na situação e explicar que seriam distribuídas senhas para as pessoas que já estavam no local há muito tempo e posteriormente as outras pessoas entrariam no estabelecimento.

Ivone Reginaldo Garcia de Souza, de 58 anos, afirmou para o JD1 Notícias que chegou pelo local ainda pela madrugada, por volta das 0h10. Acompanhada da filha, do genro e da sobrinha, todos souberam da promoção e então decidiram chegar mais cedo que o convencional para aproveitar as ofertas, mas uma confusão por gerada por falsas acusações, segundo a mulher.

"Simplesmente um tumulto, falando que a gente tinha chegado 7h da manhã com um monte de gente dentro do carro e a empresa tem câmera de segurança, se puxar pela filmagem, de fato, não saiu ninguém e não chegou ninguém, a gente estava aqui o tempo inteiro e quase agrediram a gente".

Para evitar maiores problemas, Ivone acionou a Polícia Militar devido às palavras de baixa calão direcionadas para ela e sua família. Ela lembrou que passou a noite em claro para aproveitar a promoção da loja, mas enfatiza que é extrema falta de educação a forma como as pessoas agiram.

Logo pela manhã, uma discussão envolvendo mulheres que aguardavam a abertura da loja, agitaram os ânimos e foi necessário a presença da Polícia Militar para acalmar os ânimos. Eles ficaram por algum período no local, mas pouco tempo depois, deixaram o espaço, contudo, avisaram que se houvesse novo chamado, levariam os envolvidos para a delegacia.

