JD1TV: Queda de energia deixa shopping no 'breu' na Capital

Situação aconteceu na noite desta quarta-feira em Campo Grande

22 outubro 2025 - 19h48Taynara Menezes    atualizado em 22/10/2025 às 20h02
Shopping Campo Grande sem energiaShopping Campo Grande sem energia   (Foto: Passeando em Campo Grande)

Uma suposta queda de energia deixou o Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, na Capital, sem luz, na noite desta quarta-feira (22). 

Um vídeo publicado na página Passeando em Campo Grande, mostra a área central do shopping totalmente escura.

Nos comentários, algumas pessoas relatam que a mesma situação aconteceu ontem (21) no local. Outra internauta fala que já é o terceiro dia consecutivo de apagões por lá. 

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do shopping Campo Grande, a informação é de que estão averiguando o que de fato aconteceu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

