JD1TV: Queda de energia deixa shopping no 'breu' na Capital

Uma suposta queda de energia deixou o Shopping Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, na Capital, sem luz, na noite desta quarta-feira (22).

Um vídeo publicado na página Passeando em Campo Grande, mostra a área central do shopping totalmente escura.

Nos comentários, algumas pessoas relatam que a mesma situação aconteceu ontem (21) no local. Outra internauta fala que já é o terceiro dia consecutivo de apagões por lá.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do shopping Campo Grande, a informação é de que estão averiguando o que de fato aconteceu.

