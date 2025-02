JD1TV: Risco de queda de árvore em bairro de Campo Grande preocupa advogado

Uma árvore com galhos podres está caindo em cima da calçada da Rua João Tessitore, no Bairro Chácara Cachoeira, e está preocupando quem passa pelo local.

Segundo o advogado Paulo Ernesto Valli, de 60 anos, que tem um escritório próximo ao local, outra árvore também está ameaçando cair. Ele teme que as plantas caiam de vez com o temporal que está se formando na Capital nesta terça-feira (18).

Ainda de acordo com o relato do advogado, essa é a segunda vez em uma semana que pedaços das árvores, localizadas dentro de um terreno, se desprendem. As plantas começaram a secar há cerca de quatro meses e estão apodrecendo.

“Se ela terminar de cair, o estrago será grande e pode atingir meu escritório e outras residências”, alertou.

Diante do perigo iminente, ele acionou o Corpo de Bombeiros para avaliar a situação e tentar evitar danos maiores. Uma equipe da corporação compareceu ao local e interditou a área devido ao risco de novos desabamentos.

No entanto, os bombeiros informaram que uma outra equipe será enviada posteriormente para realizar a remoção completa da árvore.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Campo Grande mas não obteve resposta.

