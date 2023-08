JD1TV: Sai da frente! Carreta desgovernada faz 'strike' em carros na Duque

Durante a manhã desta quinta-feira (17), uma carreta desgovernada atingiu diversos carros e outros veículos na extensão da Avenida Duque de Caxias, região da Vila Alba, em Campo Grande. O motorista foi detido em flagrante pelos crimes de trânsito.

O condutor da carreta só parou quando invadiu a área do 9° Grupamento Logístico do Exército, que fica em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste).

Segundo as informações apuradas pela reportagem, os primeiros acidentes aconteceram ainda nas proximidades do Aeroporto Internacional de Campo Grande. A carreta vinha na contramão da Duque de Caxias e durante a sua extensão, atingiu cerca de 7 veículos e invadiu a área militar - o JD1 Notícias flagrou marcas de frenagem pela pista.

A Polícia Militar explicou que o motorista está sob efeito de rebite - droga ajuda a inibir o sono e prolongar a viagem.

Após invadir a área militar, o motorista precisou ser contido por pelo menos quatro pessoas, pois estava alucinado devido à substância tomada.

Diversos estragos foram feitos ao longo do trajeto, entre placas e destroços do próprio carreta. A suspeita que tenha um motociclista ferido na região da Nova Campo Grande, provocado pelo motorista.

A Polícia Civil está pelo local e a Polícia Científica deve ser acionada para dar sequência aos fatos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também