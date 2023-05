JD1TV: "Jogo de empurra" deixa caminhão tombado próximo ao Detran-MS sem sinalização

Durante a noite desta terça-feira (30), um caminhão ficou tombado nas margens da rodovia MS-080, próximo ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). No entanto, o problema tampouco foi acidente, mas a falta de sinalização e apoio das autoridades responsáveis pela orientação na pista.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, conversou com o JD1 Notícias e informou que além dele, outras pessoas que passavam pelo local passaram a ligar para a Polícia Militar, no intuito de colaborar com a sinalização, mas houve a resposta de que era necessário a solicitação no Detran-MS.

Porém, o jogo de empurra começou a ser mais frequente, porque segundo a testemunha, nem Detran-MS, nem GCM (Guarda Civil Metropolitana) disseram que não atenderiam as solicitações.

"Fiquei indignado que tinha gente lá parado ligando e os órgãos que atendem ligação mandando ligar para outro número, para outro e para outro", reclamou.

A testemunha ainda afirmou que em rodovias e situações como essa, aumentam os riscos de outro acidente.

No local, a princípio, não houve feridos, apenas danos materiais no caminhão.

